Walibi Holland

Gemeente Dronten: Halloween in Walibi had wel degelijk gekund zonder coronabewijs

Volgens de gemeente Dronten had Walibi Holland de Halloween Fright Nights ook kunnen organiseren zónder coronatoegangsbewijs. Afgelopen week werd bekend dat het pretpark toch om coronabewijzen vraagt bij het populaire evenement. Walibi gaf de gemeente de schuld.



Die zou plotseling beweerd hebben dat het attractiepark wel met coronabewijzen zou moeten werken. Maar volgens burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten zit het genuanceerder. In antwoord op vragen van SP, ChristenUnie en VVD laat hij weten dat Walibi wel degelijk een keuze had.

Gebben schrijft dat de gemeente op 20 september akkoord ging met het organiseren van de Halloween Spooky Days en Halloween Fright Nights zonder coronatoegangsbewijzen. Toen de overheid op 28 september de actuele coronaregels specificeerde, ontstonden er echter "grote twijfels".



Podia

Die hadden niet te maken met "de algemene activiteiten tijdens Halloween", maar "vooral vanwege een drietal plekken - muziekarea's - op het terrein, waar concentraties van mensen samenkomen en waarbij derhalve geen sprake is van zogenaamde doorstroomlocaties". Het ging om podia met dj's bij het reuzenrad, bij achtbaan Speed of Sound en in scare zone Firepit.



Na overleg met de veiligheidsregio is op 29 september definitief besloten dat coronatoegangsbewijzen om die reden inderdaad verplicht zijn. Dat heeft de gemeente op 1 oktober aan Walibi laten weten. Een dag later presenteerde het attractiepark een alternatief, waarbij de bewuste optredens geschrapt zouden worden.



Persbericht

Dan zou er geen CoronaCheck-app nodig zijn. "De gemeente Dronten is op 4 oktober 2021 om 09.13 uur akkoord gegaan met dit voorstel", aldus Gebben. "Om 11.37 uur op dezelfde dag verstuurt Walibi Holland een persbericht waarin aangegeven wordt toch te werken met een coronatoegangsbewijs."



Dat had dus helemaal niet gehoeven, benadrukt de burgemeester. "Het is niet te verantwoorden om op basis van de huidige planvorming te werken zonder coronatoegangsbewijs. Tenzij zoals gezegd Walibi de muziekarea's uit het aanbod haalt."



Bespreken

Halloween zonder coronabewijzen was dus gewoon een optie. Wat nu? "De gemeente Dronten gaat in gesprek met Walibi Holland om de situatie te bespreken. Voor nu willen we nogmaals benadrukken dat de gemeente Dronten akkoord heeft gegeven op het houden van Halloween Fright Nights zonder coronacheckbewijs, mits de muziekarea's uit het aanbod gehaald worden."