Kermis

Video: zweefmolen valt bijna uit elkaar op Friese kermis

Op de kermis in het Friese dorp Kollum is een zweefmolen bijna uit elkaar gevallen. Tijdens een ritje raakten meerdere sierplaten los. In een video is te zien hoe de molen blijft draaien, terwijl een groot deel van de constructie ontbreekt.



Een personeelslid staat ondertussen in paniek naast de attractie. Er zat één meisje in de zweefmolen. Zij had door het incident last van haar ribben, maar ze hoefde volgens de exploitant niet naar het ziekenhuis. De omstanders liepen geen verwondingen op.

De zweefmolen is zo'n honderd jaar oud. Twee jaar geleden nam Roy Kraak uit Hasselt de attractie over. Voor hem ging toen een jongensdroom in vervulling. Wat het mankement veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk.



Veiligheid

Kraak heeft de molen afgebroken voor onderzoek. Van achterstallig onderhoud is volgens hem in ieder geval geen sprake. Hij laat aan regionale media weten ook in coronatijd duizenden euro's geïnvesteerd te hebben in onderhoud en veiligheid.