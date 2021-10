Plopsaland De Panne

Plopsaland combineert Halloween met dinosaurussen

Plopsaland De Panne heeft tijdens de halloweenperiode nóg een evenement op de planning staan. Naast alle halloweenactiviteiten verwelkomt het attractiepark ook twee weekenden lang dinosaurussen. Tijdens de Jurassic Weekends worden bezoekers geconfronteerd met brullende monsters.



Ze kunnen met de dino's op de foto op het Dorpsplein, onder de noemer Dino Encounter. Verder is er de Dino Battle: een speels gevecht tussen twee dino's op het Kasteelplein. Daarnaast maken dino's een wandeling door het park met hun verzorgers: de Dino Walk.

Het concept is niet helemaal nieuw. Eerder waren er al meermaals vergelijkbare Jurassic Weekends in zusterpark Plopsa Coo. Het tweede en laatste dinoweekend in De Panne vindt plaats op zaterdag 23 en zondag 24 oktober.



Piet Piraat

De halloweenperiode duurt daar nog tot en met zondag 7 november, met op wisselende dagen een halloweenvoorstelling met Piet Piraat, een vuurwerkshow, meet-and-greets en - voor de oudere kinderen - Halloween Scare Nights.