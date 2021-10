Efteling

Video: nieuw uiterlijk voor monstervis Efteling na opknapbeurt

De monstervis in het Sprookjesbos van de Efteling heeft een nieuw uiterlijk gekregen. De afgelopen maanden stond de vis, onderdeel van het sprookje van Pinokkio, in de steigers voor een grote onderhoudsbeurt. Men had onder meer aandacht voor het kleurenpalet.



In het verleden was de vis feloranje. Daarmee had het dier wel wat weg van een uit de kluiten gewassen goudvis. Bij een verfbeurt koos de Efteling voor soberdere kleuren, waardoor de details een stuk beter tot hun recht komen.

Dankzij de aangepaste kleuren, met onder andere donkere vlekken rond de ogen, lijkt de monstervis nu meer op een originele schets van Efteling-ontwerper Robert-Jaap Jansen uit 2016.



Opgeslokt

In het verhaal zijn Pinokkio en zijn vader Geppetto opgeslokt door de reusachtige vis. Efteling-bezoekers zien hen in de bek van het dier zitten. De rest van het sprookje, met de werkplaats van Geppetto en een nisje met een kat en een vos, bleef ongewijzigd.