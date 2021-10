Plopsa Station Antwerp

Openingsdatum van nieuw Plopsa-pretpark in Antwerpen bekend

De Plopsa Group heeft er vanaf zaterdag 23 oktober officieel een nieuw pretpark bij. Op die dag wordt het overdekte attractiepark Comics Station Antwerp heropend als Plopsa Station Antwerp. Dat is bijna twee jaar nadat het verlieslijdende park werd overgenomen.



Er vond een grote transformatie plaats, die zo'n 6 miljoen euro kostte. Plopsa voegde verschillende nieuwe attracties toe rond bekende Studio 100-personages. De stripfiguren waar Comics Station om bekend stond, mochten blijven. Suske en Wiske, Jommeke, De Smurfen, Lucky Luke, De Kiekeboes en Urbanus krijgen voortaan gezelschap van Maya de Bij, Wickie de Viking, Bumba, Kabouter Plop en K3.

Op de website van het park worden dertien verschillende attracties genoemd: De Bumbamolen, De Vliegende Fietsen, Fanny Kiekeboe Dressing, Het Smurfenavontuur, Jommeke Carrousel, K3 Disco Cars, Lucky Luke Express, Maya's Speeltuin, Storm op Zee, Super Wings, Tollembeek Tour, Wickie's Valtoren en Willy's Ballenbad.



Samson & Marie

Verder heeft elke verdieping in het park straks een eigen eetgelegenheid: F.C. De Kampioenen Café, Frituur Samson & Marie, Mr. Spaghetti Restaurant en Wickie Snack.



Voorlopig spreekt Plopsa nog over een "testopening". "Mogelijk zijn nog niet alle attracties en restaurants open op de dag van je bezoek." Tickets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar voor 23,50 euro. Een avondticket, geldig vanaf drie uur voor de sluiting van het park, kost 18,50 euro. Voor kinderen met een lengte tussen 85 en 99 centimeter moet 12,99 euro betaald worden.



Reserveren

Vooraf reserveren wordt aanbevolen. Men werkt vooralsnog niet met coronabewijzen. De tarieven liggen iets hoger dan voorheen. Bij de opening van Comics Station in 2017 kostten entreebewijzen online nog 19,50 euro.