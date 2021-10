Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Waterpark Attractiepark Slagharen weer toegankelijk voor abonnementhouders

Attractiepark Slagharen versoepelt de regels voor abonnees. Zij hoeven hun bezoek vanaf dit weekend niet meer vooraf online te reserveren. Bovendien is waterpark Aqua Mexicana voortaan ook weer toegankelijk voor abonnementhouders, in plaats van alleen voor vakantiegasten.



De beschikbaarheid is nog wel beperkt. Wie wil zwemmen, kan ter plekke een tijdvak van circa twee uur boeken bij de gastenservice. "Daarna kan op basis van een geselecteerd tijdslot een ticket voor Aqua Mexicana gekocht worden voor 8,50 euro per persoon", laat het park weten. Het zwembad is open van 11.00 tot 19.00 uur.

Er zijn ook jaarkaarten in omloop inclusief toegang tot het zwemparadijs. Personen met zo'n abonnement kunnen de beschikbaarheid eveneens ter plekke controleren. Voor dagbezoekers van het Overijsselse pretpark is voorlopig nog geen plek in Aqua Mexicana.