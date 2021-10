Walibi Holland

Video: dit zijn scare zones van de Halloween Spooky Days in Walibi Holland

De Halloween Spooky Days zijn terug in Walibi Holland. Voordat de Halloween Fright Nights om 18.00 uur losbarsten, kunnen kinderen tussen 13.00 en 17.00 uur alvast verschillende scare zones en een walkthrough ontdekken. Een videoreportage van Looopings brengt het entertainment in beeld.



Naast de scare zones Tangled Twigs, Nightmares, Pirate's Cove en Villains zijn er drie rijdende decorstukken: Alice in Spookyland, The Vampire en Circus Freaks. Verder gaat walkthrough Wicked Woods overdag open voor kinderen. Daar lopen ze verschillende heksen tegen het lijf. Tickets kosten 5 euro.

De aftrap van Wicked Woods vindt dagelijks plaats om 13.00 uur bij het hoofdpodium, waar mascotte Daysee alle bezoekers uitnodigt om met haar op monsterjacht te gaan. Op die manier wil ze haar monsterleger uitbreiden. Daarvoor werden speciale kraskaarten in het leven geroepen. Wie alle vakjes heeft opengekrast, kan bij Pirate's Cove een gratis button ophalen.



Uur later

De Spooky Days zijn er op alle dagen dat er ook Fright Nights op het programma staan, plus maandag 18 tot en woensdag 20 oktober en maandag 25 tot en met woensdag 27 oktober. Dan stoppen de activiteiten een uur later; om 18.00 uur.