Efteling

Oud-en-nieuwfeest Efteling gaat dit jaar wel door

Het is dit jaar weer mogelijk om oud en nieuw te vieren in de Efteling. Nadat het nieuwjaarsfeest in het attractiepark in 2020 niet kon doorgaan vanwege de coronaregels, staat het evenement nu wel weer op de planning. Dat heeft de Efteling zojuist bekendgemaakt.



De festiviteiten op vrijdag 31 december duren van 19.00 tot 01.00 uur. Bezoekers kunnen gezamenlijk aftellen naar 2022, met muzikaal entertainment en een aansluitende vuurwerkshow.

Tickets gaan begin november in de verkoop, voor 45 euro per persoon. Abonnementhouders ontvangen 25 procent korting. Zij betalen nog 33,75 euro. Wie blijft slapen in het Efteling Hotel of de vakantieparken Bosrijk of Loonsche Land krijgt automatisch toegang tot de feestavond.



Lichtshow

Vorig jaar wilde de Efteling het feest in eerste instantie laten plaatsvinden met een lichtshow in plaats van vuurwerk, om groepsvorming te voorkomen. Later werd het evenement vervangen door een reguliere openingstelling voor verblijfsgasten, tot 23.00 uur. Uiteindelijk was de Efteling helemaal niet open op 31 december: half december startte een ruim vijf maanden durende coronasluiting.