Video: Halloween Fright Nights in Walibi Holland terug van weggeweest met bomvol programma

De Halloween Fright Nights in Walibi Holland komen op stoom. Na een dramatisch verlopen seizoen in 2020 is het grootste halloween-evenement van de Benelux terug van weggeweest, inclusief mascotte Eddie de Clown. In een videoreportage van Looopings vertelt hij wat bezoekers dit jaar van het horrorfestival kunnen verwachten.



Walibi heeft een bomvol programma samengesteld, waardoor het bijna onmogelijk is om alles op één avond te doen. Hoogtepunten zijn de spookhuizen Jefferson Manor, The Villa, Psychoshock en Below, de walkthroughs Campsite of Carnage, Wicked Woods en The Final Hideout, de scare zones Nightmares, Villains, Tangled Twigs, Pirate's Cove en Firepit en de halloweenride Wrong Turn: Into Darkness.

Het jaarthema van 2021 luidt Darkness Takes Over. Een onzichtbare duistere kracht zou Walibi in zijn greep houden. Wie er meer over te weten wil komen, kan een ritje maken in de nieuwe halloweenattractie Wrong Turn: Into Darkness. Bezoekers stappen in een grote wagen die hen richting Walibi's evenemententerrein brengt, waar het verhaal met behulp van decors, acteurs en speciale effecten uit de doeken wordt gedaan.



Theaterbeleving

Het attractiepark koos voor een nieuw concept, dat waarschijnlijk het best omschreven worden als een rijdende theaterbeleving. De ingang bevindt zich naast spookhuis Below. Darkness laat ook af en toe van zich horen in de scare zones. Op die momenten valt de verlichting plotseling uit.



Wicked Woods was vorig jaar al twee dagen geopend. Voor de entree van de nieuwe walkthrough The Final Hideout wordt het parcours van de gesloten kartbaan gebruikt. Waaghalzen maken een wandeling door een apocalyptisch decor vol zombies, geïnspireerd op The Walking Dead. De opzet is vergelijkbaar met de bestaande walkthrough Campsite of Carnage.



Freaks

Eddie de Clown viert dit jaar zijn 15-jarige jubileum. Hij heeft geen eigen gebied of podium: de clown rijdt door het park in een karretje, begeleid door enkele freaks. Als fans geluk hebben, komen ze hem tegen en kunnen ze met hem op de foto. Eddie verschijnt onder meer achter reuzenrad La Grande Roue, op het plein tussen restaurant Haciënda en Tangled Twigs en in scare zone Firepit.



Net als vorig jaar wordt Campsite of Carnage niet alleen bevolkt door rednecks, maar ook door agressieve aliens. In Psychoshock hebben de losgeslagen patiënten het angstinstituut overgenomen. The Villa werd voorzien van nieuwe scènes, gebaseerd op de horrorfilms Annabelle en It. Tangled Twigs kreeg een andere indeling en een nieuwe locatie. Zo voegde Walibi vogelverschrikkers toe. Ook staat er nu een enorme houten draak van kunstenaar Dion van de Wal.



Brancard

Onder de noemer Halloween Dinner Experience kan er gedineerd worden in spookhuis The Clinic en walkthrough Campsite of Carnage. Gasten worden gezelschap gehouden door verschillende ongure types. Voor fans is het een uitgelezen kans om The Clinic een keer uitgebreid van binnen te bekijken. Normaal gesproken worden ze op een brancard door de kliniek gereden, waar ze hun eigen dood meemaken.



In Firepit en op het podium bij het reuzenrad treden van 18.00 tot 22.00 uur dj's op. Bij boomerang coaster Speed of Sound is een silent disco te vinden, waar feestgangers de muziek alleen horen door een koptelefoon. Spookhuis Haunted Holidays II blijft dit jaar dicht vanwege een gebrek aan acteurs.



Vaccinatiebewijs

Afstand houden is niet meer nodig. Bij de poort moeten alle bezoekers een coronatoegangsbewijs en een identiteitsbewijs laten zien. Voor personen zonder geldige QR-code is er ter plaatse een kleine testlocatie met een zeer beperkte capaciteit, bedoeld voor uitzonderingsgevallen. Walibi vraagt alle bezoekers om zich elders te laten testen als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben.



Ondanks het versoepelen van de coronamaatregelen wordt het pretpark niet helemaal volgepropt. Het maximale bezoekersaantal ligt fors lager dan in 2019. Toen ontving Walibi op uitverkochte avonden zo'n 23.000 bezoekers. Nu is er naar schatting plek voor 15.000 gasten per avond.



Uitverkocht

Voor sommige bezoekers ging de halloweenbeleving door na sluitingstijd. In vakantiepark Walibi Village zijn enkele bungalows getransformeerd tot horrorhuisjes, waar het 's nachts blijft spoken. Vakantiegasten worden er geterroriseerd door zombies of vampiers. Alle zogenoemde After Dark-huisjes zijn al uitverkocht.