Walibi Holland

Podcast: dit gebeurt er tijdens de horror-overnachtingen in Walibi's vakantiepark

Wat kun je verwachten van After Dark, het nieuwe halloweenconcept in het vakantiepark van Walibi Holland? Bezoekers van de Halloween Fright Nights kunnen dit jaar voor het eerst blijven slapen in een speciaal horrorhuisje. Daar worden ze na sluitingstijd de stuipen op het lijf gejaagd met behulp van acteurs en speciale effecten, buiten en ín de bungalow.



Looopings was er tijdens het eerste weekend bij. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast bespreken Wessel Wit, Wesley Groos en Robin Schulte wat zij van de beleving vonden. Hoe extreem is de ervaring? Welke speciale effecten worden er gebruikt? Komen vakantiegasten überhaupt aan slapen toe? Wie nog verrast wil worden, kan beter niet luisteren.

Verder worden ook de Halloween Fright Nights zelf besproken. Hoe zit het met de drukte? Vallen de nieuwe halloweenattracties Wicked Woods, The Final Hideout en Wrong Turn: Into Darkness in de smaak? Bovendien is er een boodschap van mascotte Eddie de Clown, die vertelt wat hij van het eerste weekend vond.