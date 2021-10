Disneyland Paris publiceert nieuw album op Spotify, Deezer en Apple Music

Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft een nieuw compilatiealbum gepubliceerd op streamingdiensten als Spotify, Deezer, Apple Music en YouTube Music. Het album Best of Disneyland Paris bestaat uit negentien verschillende nummers van in totaal 75 minuten.



Enkele nummers zijn voor het eerst te beluisteren op de streamingplatforms, zoals het themalied Brand New Day. Dat nummer, oorspronkelijk afkomstig uit Tokyo Disney Resort, wordt dit jaar gebruikt als de openingssoundtrack van de parken. De variant van 2020 heet Make Some Magic.

Verder kreeg halloweenlied Are You Brave Enough? een plekje op album. Daarnaast zijn de nummers Trust In Me en We're On Our Way van de voorstelling The Jungle Book Jive nu digitaal te beluisteren. Ook Around the World, uitgebracht ter gelegenheid van Pride Month 2021, ontbreekt niet.