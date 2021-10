Kermis

Video: politie rukt uit voor nepwapens op Haagse kermis

De politie in Den Haag is donderdagmiddag in groten getale uitgerukt naar aanleiding van een melding over vuurwapens op de kermis. Op het kermisterrein aan het Haagse Böttgerwater zouden jongeren rondlopen met pistolen.



Eenmaal aangekomen bleek dat het ging om nepwapens, vermoedelijk afkomstig van een schiettent op de kermis in stadsdeel Ypenburg. Toen de politie arriveerde, sloegen de jongeren op de vlucht. De nepwapens werden verstopt of weggegooid.

Het dragen van nepwapens is verboden in Nederland omdat ze niet van echt te onderscheiden zijn. Ze kunnen gebruikt worden om iemand mee te bedreigen.



Aanhoudingen

Er zijn geen aanhoudingen verricht of boetes uitgedeeld. Wel hebben agenten aan de exploitant van de schietkraam gevraagd om geen wapens meer aan te bieden. Men gaat er ook over in gesprek met de gemeente Den Haag.