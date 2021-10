Freizeitpark Schloss Beck

Politie zoekt getuigen van snoepjesdiefstal in Duits pretpark

Snoepjesdieven hebben afgelopen weekend toegeslagen in het Duitse pretpark Freizeitpark Schloss Beck. Zondag werd er rond 02.00 uur 's nachts ingebroken bij een kraampje het attractiepark. De daders zijn er vandoor gegaan met snoepgoed, zo valt te lezen in een politiebericht.



"Onbekende personen hebben verschillende snoepjes buitgemaakt en zijn vervolgens weggelopen", laat de politie weten. "Ze werden in beeld gebracht door een beveiligingscamera." Het gaat om drie jonge mannen van midden twintig, weet de politie.

Wat ze met de snoepjes gedaan hebben, is niet duidelijk. Men zoekt naar getuigen. Freizeitpark Schloss Beck bevindt zich op een steenworp afstand van Movie Park Germany. Er staan familieattracties als een reuzenrad, een carrousel, een paardenbaan, een trektoren, trampolines, een kabelbaan, een waterglijbaan en een kinderachtbaan.