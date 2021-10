Walibi Holland

Video: pratende Walibi-fontein krijgt videosite Dumpert op bezoek

De pratende fontein van Walibi Holland ontpopt zich tot een ster op videosite Dumpert. Verschillende filmpjes van de fontein, waarin te zien is hoe kinderen belachelijk worden gemaakt, werden de afgelopen tijd goed bekeken. Daarop besloot Dumpert-presentator René van Leeuwen eens langs te gaan in het pretpark.



Het leverde een kort gesprek op, waarin Van Leeuwen zelf ook een nat pak haalt. "Soms moet je ze even op hun plek zetten, anders komt er niks meer terecht van de Nederlandse jeugd", zegt de fontein over opdringerige kinderen die hem dagelijks lastigvallen.

Ook deelt hij een sneer uit aan de presentator, die volgens hem zo ingezet kan worden als griezel tijdens de Halloween Fright Nights. "Je kunt zo meedoen zonder schmink."



Aso

De "aso-fontein", zoals de blikvanger door Dumpert wordt genoemd, staat al sinds 2007 in Walibi. In de loop der jaren is het uiterlijk van de fontein wel meermaals gewijzigd. Het principe werd gebaseerd op een vergelijkbare interactieve fontein in het Amerikaanse themapark Universal's Islands of Adventure.