Attractiepark Toverland

Weer problemen bij Toverland-brug: planken losgeraakt

De hangbrug in Toverland-themagebied Avalon is weer kapot. Net als in augustus brak er een onderdeel af, waardoor er planken zijn losgeraakt. Dat zorgt voor een potentieel gevaarlijke situatie. De brug is inmiddels afgesloten voor publiek.



Het is al minstens de derde keer in relatief korte tijd dat de brug voor problemen zorgt. Vorige keer beloofde een woordvoerster dat het defect binnen een dag verholpen zou worden. Dat lukte, maar kennelijk is de brug nog niet stevig genoeg.

Het Limburgse attractiepark neemt nu wat langer de tijd voor het vinden van een oplossing. "We bekijken op dit moment de mogelijkheden om de brug op een meer duurzame wijze te repareren", zegt de voorlichtster. "De brug zal dus ook nog even gesloten blijven."