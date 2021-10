Center Parcs De Kempervennen

Eerste loopingglijbaan van Nederland komt naar Center Parcs De Kempervennen

Het Brabantse bungalowpark Center Parcs De Kempervennen heeft komend voorjaar een primeur. Waterpark Aqua Mundo wordt uitgebreid met twee glijbanen, waaronder de eerste loopingglijbaan van Nederland.



De 80 meter lange waterglijbaan Aqua Loop bestaat uit een valluik op 13 meter hoogte, gevolgd door een vrije val en een loopingvormig element. Bijzonder is dat badgasten ook een stuk omhoog glijden in plaats van alleen naar beneden.

Omdat het risico bestaat dat personen de looping vanwege hun gewicht niet halen, is de glijbaan uitgerust met een luik en een trap. Ze kunnen dan zelf uit de glijbaan stappen en naar beneden lopen. In België opende vorig jaar een eerste loopingglijbaan als onderdeel van zwembad Sportoase Groot Schijn.



Golfslagbad

In de toren van de Aqua Loop komt ook de nieuwe bandenglijbaan Aqua Racer. Die heeft een lengte van bijna 130 meter. De opening moet plaatsvinden in april 2022. Het waterpark van De Kempervennen huisvest nu al een wildwaterbaan, twee binnenglijbanen, een golfslagbad en een koraalbad met tropische vissen.



Manager Kees Luijbregts verwacht veel van de uitbreiding. "Hiermee zijn we met recht één van de meest aantrekkelijke zwembaden van Nederland", zegt hij. De vernieuwingen zijn onderdeel van een bredere investering van in totaal 35 miljoen euro. Daarbij horen ook het vernieuwen van alle 739 vakantiehuizen, het introduceren van nieuwe bewegwijzering en het bouwen van een nieuwe entree.