Aspro Parks

Regiodirecteur Dolfinarium, Neeltje Jans en Linnaeushof met pensioen

Bert van de Hoef, algemeen directeur bij Deltapark Neeltje Jans en regiodirecteur bij parkengroep Aspro Parks, gaat op 1 november met pensioen. Zijn opvolgers staan al klaar. Bij Aspro Parks horen naast Neeltje Jans ook onder andere het Dolfinarium in Harderwijk, Linnaeushof in Heemstede en Boudewijn Seapark in Brugge.



Bij Deltapark Neeltje Jans, het grootste attractiepark van Zeeland, neemt Jacqueline Leenheer het stokje over. Zij werkt al bijna twintig jaar bij het park, onder meer als commercieel manager.

Als nieuwe regiodirecteur bij Aspro is Lars van den Ham aangesteld, de huidige algemeen directeur van het Belgische Boudewijn Seapark. De dagelijkse leiding van het Nederlandse Dolfinarium blijft in handen van parkmanager Alex Tiebot.



Adviseur

Van de Hoef heeft 21 jaar voor de groep gewerkt, die ook parken exploiteert in onder meer Frankrijk, Spanje, Portugal en Zwitserland. Bekende voorbeelden zijn de Franse Walygator-parken. De Nederlander blijft na zijn pensioen actief als adviseur voor het moederbedrijf.