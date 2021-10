Efteling

Efteling gaat wachttijden voorspellen in app

Wanneer zijn de attracties in de Efteling het rustigst en wanneer kun je beter niet in de wachtrij aansluiten? Het sprookjespark werkt aan een nieuwe functionaliteit voor de officiële Efteling-app die voorspelt hoelang de wachttijd bij een attractie zal zijn.



Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de data die de Efteling de afgelopen jaren zelf heeft verzameld en geanalyseerd. Gebruikers van de app kunnen naast de huidige wachttijd straks ook zien hoe de wachttijd zich de rest van de dag waarschijnlijk zal ontwikkelen. Op die manier kunnen bezoekers besluiten of het verstandig is om later terug te komen of om direct in de rij te gaan staan.

Het concept bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. Productverantwoordelijke Jonas Rietbergen deelt op LinkedIn twee mogelijke ontwerpen voor een grafiek met de tijden. Hij vraagt zich af naar welke van de twee opties de voorkeur uitgaat.



Glazen bol

"Niemand heeft een glazen bol, maar gelukkig hebben we als Efteling wel een topteam met datawetenschappers en appontwikkelaars die dichtbij komen", aldus Rietbergen. "Deze feature die achter de schermen complex is, maar voor onze gast zo simpel mogelijk moet zijn, willen we binnenkort uitproberen."