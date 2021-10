Miniworld Rotterdam

Wanhoop bij Miniworld Rotterdam door lekkages: al jaren problemen

Bezoekers van Miniworld Rotterdam moeten niet raar opkijken als ze schade zien door lekkages. De overdekte miniatuurwereld kampt al jaren met wateroverlast. Tijdens hoosbuien gutst het water naar binnen, met alle gevolgen van dien. De directie is er klaar mee.



Men wijst met de beschuldigende vinger naar de gemeente Rotterdam, die het pand aan Miniworld verhuurt. "Het probleem zit hem in de riolering en de hemelwaterafvoer van de zeven verdiepingen boven ons", vertelt directeur Marc van Buren.

"Als er veel aanvoer van water is, staat er een enorme druk op de buizen. Dan gaat het mis op het zwakste punt. Het is om gek van te worden." Uit protest is tussen de maquettes nu een bordje neergezet met de sarcastische tekst: "Deze lekkageschade 2007-2021 wordt u aangeboden door de gemeente Rotterdam en MVGM."



Ellende

Tussen 2012 en 2017 was het pand in handen van een particuliere investeerder. Toen had Miniworld weinig te klagen. Van Buren: "Als er problemen waren, werden die snel en adequaat opgelost. Maar sinds Stadsontwikkeling Rotterdam weer de eigenaar is in 2017, is het van kwaad tot erger gegaan. Op het toppunt van de ellende hadden we 23 actieve lekkages door het hele pand heen."



Klagen bij de gemeente heeft tot nu toe nauwelijks effect gehad. Door alle problemen werd de premie van de verzekering fors verhoogd. Ook geldt er nu een eigen risico van 5000 euro per geval. Er is geen geld meer om naar de rechter te stappen.