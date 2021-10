Het Land van Ooit

Tentoonstelling Land van Ooit laat oude tijden herleven

Het Land van Ooit ging in 2007 failliet, maar veel mensen hebben nog altijd warme herinneringen aan het pretpark. Gisteren vond in Elshout een tentoonstelling plaats waar allerlei attributen uit de hoogtijdagen te zien waren.



Herberg In Den Gekroonden Hoed was het decor van een middagje onvervalste nostalgie, georganiseerd door mensen achter de Facebook-pagina Ooit en Nu. Daarop zijn oude foto's van het themapark te zien, vaak vergezeld door kiekjes van de huidige situatie.

Veel voormalig medewerkers brachten een bezoek aan de tentoonstelling. Eén van de belangrijkste bezienswaardigheden was een beeld van Ridder Graniet. Dat staat tegenwoordig in de showroom van een agrarisch bedrijf, maar werd voor de gelegenheid naar Elshout gebracht. Superfan Paul Toxopeus had zijn Lego-replica van Het Land van Ooit meegenomen, inclusief het befaamde Roze Kasteel.



Borden

Daarnaast konden bezoekers zich vergapen aan vele attributen uit het park, waaronder (wegwijs)borden, kleding en schilderijen. Ook waren er talloze souvenirs te zien, zoals kleurplaten, koffiemokken en videobanden met avonturen van Kloontje het Reuzenkind.