Disneyland Paris

Foto's: kasteel Disneyland Paris komt uit de steigers

Het beroemde sprookjeskasteel van Disneyland Paris blinkt weer als nieuw. Begin dit jaar werd gestart met een gigantische renovatie van Sleeping Beauty Castle, oftewel Le Château de la Belle au Bois Dormant. Inmiddels is het einde van de werkzaamheden in zicht.



De afgelopen maanden stond het bouwwerk in de steigers. Nu die langzaam maar zeker worden afgebroken, worden steeds meer onderdelen van het opgeknapte kasteel zichtbaar. Bijna alle onderdelen zijn vernieuwd of vervangen.

Alleen het onderste gedeelte van het kasteel is nog ingepakt. Grote zeilen met foto's van het kasteel, die gebruikt werden om de enorme steigerconstructie te camoufleren, zijn al op veel plaatsen weggehaald.



Viering

Disney heeft aangekondigd dat de ingrijpende opknapbeurt begin 2022 afgerond moet zijn, op tijd voor de viering van het dertigjarig bestaan van het resort. De exacte planning is niet bekendgemaakt.