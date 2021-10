Kermis

Jongeren veroorzaken overlast bij Rijswijkse kermis: attracties eerder dicht

De kermis in Rijswijk ondervindt veel last van rellende jongeren. Vanwege een grimmige sfeer en opstootjes bij het terrein moest de Zuid-Hollandse kermis tot nu toe twee keer eerder gesloten worden dan gepland. Exploitanten lopen daardoor een hoop inkomsten mis.



Zaterdag zou het evenement tot middernacht duren, maar al rond 21.00 uur werden de attracties stilgezet omdat aanwezige jongeren zich baldadig gedroegen. Zondagavond vond in de buurt van de kermis een grote vechtpartij plaats.

Toen de herrieschoppers het kermisterrein op wilden gaan, heeft de organisatie in overleg met de politie besloten om wederom vroegtijdig dicht te gaan. Naar aanleiding van de ongeregeldheden worden er meer beveiligers ingezet.



Winkelcentrum

De najaarskermis in Rijswijk begon op vrijdag 1 oktober. Het evenement bij winkelcentrum In de Bogaard duurt nog tot en met zondag 10 oktober. Er staan attracties als Hell Raiders, Rainforest, Europe Flyer, Pandora, Disco Jumper XXL en Crazy Beach Party.