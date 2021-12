Energylandia

Winter in achtbaanparadijs Energylandia: zelfs bij sneeuw gaan de rollercoasters open

Het grote Poolse attractiepark Energylandia durft het aan om ook in de winter open te gaan. Hoewel er nauwelijks overdekte attracties staan, kunnen bezoekers voor het eerst tussen eind november en eind december terecht in de achtbaanhoofdstad van Europa. Looopings nam een kijkje voor een uitgebreide fotoreportage.



Andere Europese pretparken hebben vaak grote moeite om achtbanen open te houden bij dergelijke weersomstandigheden. Energylandia krijgt het ogenschijnlijk moeiteloos voor elkaar om de rollercoasters te laten draaien bij temperaturen rond het vriespunt, zelfs als er sneeuw op de baan ligt.

Tijdens de winteropenstelling zijn alle attracties operationeel, met uitzondering van de waterattracties. Achtbaanfans kunnen de kou trotseren voor onder andere hybrid coaster Zadra, mega coaster Hyperion, double-launch coaster Abyssus, suspended coaster Mayan, suspended family coaster Dragon, lanceerachtbaan Formula, boomerang coaster Boomerang en spinning coaster Viking.



Lichtshow

Het park is uitbundig aangekleed met lampjes, kerstbomen, lichtsculpturen en kerstdecoraties. Energylandia spreekt over "de grootste lichtshow van Polen". Er is ook gezorgd voor een hoop extra attracties, waaronder een bandenglijbaan, een schaatsbaan, een ruimte om kerstkoekjes te versieren en een meet-and-greet met de Kerstman.



Bovendien staan er een hoop shows op het programma. Wat verder opvalt, is dat ondanks de lage bezoekersaantallen nagenoeg alle restaurants en eetkraampjes geopend zijn. Opwarmen kan verder in de enige twee overdekte attracties van het park: spooktrein Monster House en bioscoop Pyramid Cinema 7D.



Record

In Energylandia staan zeventien verschillende achtbanen: een Europees record. Volgend jaar openen de achttiende en negentiende rollercoaster van het park. Er zijn ook plannen voor meerdere hotels en een overdekt waterpark.