Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Missie geslaagd: 135 ritjes in Slagharen-achtbaan Gold Rush voor het goede doel

De droom van pretparkfan Roel van der Kwast (19) is uitgekomen. Hij zat vandaag urenlang in Gold Rush, de triple-launch coaster van Attractiepark Slagharen. Tussen 11.00 en 18.00 uur maakte hij maar liefst 135 ritjes. Daarmee haalde de Gelderse achtbaanliefhebber geld op voor het goede doel.



Van der Kwast liet zich sponsoren: via de website van KWF Kankerbestrijding was het mogelijk om een donatie te doen. Bovendien steunde Slagharen het initiatief met 5 euro per gemaakt rondje, uiteindelijk 675 euro.

Aan het einde van de dag stond de teller op 1776 euro, terwijl Van der Kwast 750 euro als streefbedrag had opgegeven. "Dat is gewoon ruim verdubbeld", vertelt hij trots aan Looopings. "Ik ben ontzettend blij met het eindresultaat en het aantal ritjes dat ik heb kunnen maken."



Was het zwaar? "Nee, ik heb eigenlijk nergens last van gehad. Ik heb het gewoon erg naar mijn zin gehad." En is hij voorlopig even klaar met Gold Rush? "Ik zou morgen gewoon weer instappen. Sterker nog: ik had zo nog twee uur door kunnen gaan."