Bellewaerde Park

Halloween in Bellewaerde met vier spookhuizen en twee walkthroughs

In het Belgische pretpark Bellewaerde Park gaat het halloweenseizoen op zaterdag 16 oktober van start. Het aanbod komt grotendeels overeen met 2019. Waaghalzen kunnen tot en met zondag 7 november kiezen voor vier spookhuizen en twee walkthroughs.



Zo zijn er de haunted houses Fantasylum (5 euro), Voodoo Villains (6 euro), Mortal Mine (6 euro) en kinderspookhuis TrollCave 3D (gratis). Daarnaast biedt Bellewaerde twee walkthroughs in de openlucht aan: Freaky Forest (gratis) en Camping Corpse (5 euro). Abonnees krijgen korting.

Voor de allerkleinsten is er een speurtocht aan de hand van een gratis avonturenkaart met opdrachten. Wie alle stempels verzamelt, ontvangt een cadeautje. In de kindvriendelijke scare zone Trollpark lopen kleurrijke monsters rond. De 4D-biscoop van Bellewaerde vertoont de film Haunted Mansion.



Skeletten

Bovendien kunnen bezoekers kijken naar een bellenblaasshow, een illusieshow en een vuurshow. Om het park aan te kleden, werden dit jaar ruim 1600 pompoenen, 240 strobalen, 2500 maïsstengels gebruikt en 300 skeletten gebruikt, net als 1500 meter aan vlaggetjes. Ook staan er 30.000 goodiebags klaar voor de kinderen.



Het park is op halloweendagen geopend tot 18.00 of 21.00 uur.

Als de poorten om 21.00 uur sluiten, wordt de dag afgesloten met een vuurwerkspektakel. Op vrijdag 29 oktober vindt van 18.00 tot 23.00 uur een speciale Halloween Nights plaats, bedoeld voor personen vanaf 16 jaar. Dan worden walkthrough The Maze en scare zone Crooked Clowns aan het aanbod toegevoegd.