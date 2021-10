Disneyland Paris

Nederlandse youtuber negeert coronaregels in reclamevideo Disneyland Paris

Disneyland Paris zal niet blij zijn met een reclamevideo van de Nederlandse youtuber Bo Beljaars. De filmpjesmaakster, beter bekend als Bokado, werd door Disney gevraagd om een promotievideo te maken voor het halloweenseizoen. Daarin negeert ze de coronaregels.



In de Disney-parken, de Disney-hotels en in de binnenlocaties van Disney Village moeten alle bezoekers vanaf 6 jaar voortdurend een mondkapje dragen. Beljaars, die in haar video verstoppertje speelt in Disneyland Paris, doet dat een groot gedeelte van de tijd niet.

Om die reden vroeg Disney de youtuber om een disclaimer aan haar zestien minuten durende video toe te voegen. In de beschrijving valt nu te lezen: "Voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en cast members, zijn alle gasten vanaf 6 jaar en ouder verplicht een mondkapje te dragen in de Disney-parken, Disney-hotels, Disney's Davy Crockett Ranch, alle binnenlocaties in Disney Village en Golf Disneyland. Gasten kunnen hun mondkapje tijdelijk afzetten tijdens het eten of wanneer zij een foto maken op een selfie spot-buitenlocatie."



Commentaar

Beljaars heeft 331.000 abonnees. Waarom Disney haar niet gewoon gevraagd heeft om de video niet te publiceren vanwege het overtreden van de regels, blijft onduidelijk. De Nederlandse en Franse communicatieafdeling van Disneyland Paris hebben niet gereageerd op een verzoek om commentaar.