Serengeti-Park Hodenhagen

Video: 43 meter hoge thrillride geopend in Duits pretpark

Het Noord-Duitse pretpark Serengeti-Park, gelegen in de buurt van Hannover, heeft onverwachts een nieuwe attractie geopend. Bezoekers kunnen dit najaar een ritje maken in de Dschungel-Pendel, een 43 meter hoge thrillride.



Het gaat om een variant op de bekende kermisattractie booster, waarbij een extra draaiende arm is toegevoegd. Daardoor zijn de bewegingen die de gondel maakt onvoorspelbaarder.

Dschungel-Pendel is afkomstig van de kermis, waar de attractie van exploitant Maier door het leven gaat als Chaos Pendel. Het gevaarte werd gefabriceerd door de firma Funtime. In het attractie- en dierenpark is de molen te vinden in het themadeel Abenteuer-Safari.



Halloweenseizoen

De toevoeging wordt gepresenteerd als een extraatje voor het halloweenseizoen, maar op social media belooft Serengeti-Park dat de attractie ook in het voorjaar van 2022 van de partij zal zijn.