Chantal Janzen helpt mee in Diergaarde Blijdorp voor tv-programma

Kijkers van RTL 4 hebben gisteravond kunnen zien hoe Chantal Janzen meehielp in Diergaarde Blijdorp. Voor haar programma Chantals Beauty Camper bracht ze een bezoek aan de Rotterdamse dierentuin, met als doel om twee dierverzorgers een make-over te geven.



Stylist Fred van Leer en visagist Leco van Zadelhoff bekommerden zich over olifantenverzorgers Jedida en Marleen, die in het dagelijks leven nooit make-up hebben gedragen. Janzen nam ondertussen het werk van de verzorgers over. Ze kreeg de opdracht om poep te scheppen, olifanten nat te spuiten en appels te voeren.

Naar Chantals Beauty Camper keken woensdag gemiddeld 499.000 mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De uitzending is terug te vinden op de website RTL XL en streamingplatform Videoland. Het gedeelte in Blijdorp begint na 37 minuten.