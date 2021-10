Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Pretparkfan (19) gaat de hele dag in lanceerachtbaan Slagharen voor het goede doel

Roel van der Kwast staat voor een pittige uitdaging. De 19-jarige pretparkfan is van plan om een hele dag achter elkaar ritjes te maken in Gold Rush, de lanceerachtbaan van Attractiepark Slagharen. Daarmee wil hij geld ophalen voor het goede doel.



Van der Kast diende die wens vorig jaar in tijdens herfstfestival Western Wish Fall in Slagharen. Een jaar later komt zijn droom uit. Op woensdag 13 oktober gaat hij proberen om zeven uur achter elkaar te blijven zitten in de rollercoaster. Via een actiepagina op de website van KWF Kankerbestrijding is het mogelijk om hem te sponsoren.

Na de start om 11.00 uur houdt hij per uur vijf minuten pauze voor een drankje. Ook staat er rond 13.00 uur een korte lunchpauze op de planning. Verder probeert de achtbaanfanaat zo veel mogelijk ritjes te maken. Slagharen reserveert een zitplaats voor hem in de Gold Rush-trein tot het park om 18.00 uur sluit.



Aanmoedigen

Het Overijsselse pretpark nodigt iedereen uit om Van der Kwast op 13 oktober te komen aanmoedigen. Gaat hij het volhouden? "100 procent", zegt hij in gesprek met Looopings. "Ook al is het een heel heftige achtbaan om in te blijven zitten, met name door de sling loop en het op zijn kop hangen na de tweede lancering."



Gold Rush, geopend in 2017, is een 33 meter hoge triple-launch coaster van fabrikant Gerstlauer. Passagiers worden voorwaarts, achterwaarts en weer voorwaarts gelanceerd met een topsnelheid van 95 kilometer per uur. Vervolgens gaan ze twee keer over de kop.