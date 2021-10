The Amsterdam Dungeon

Halloween in The Amsterdam Dungeon: speciale show en verlengde openingstijden

The Amsterdam Dungeon staat deze maand in het teken van Halloween. Ter gelegenheid van het halloweenseizoen introduceerde de horrorattractie in de hoofdstad een nieuwe tijdelijke show over de pest, oftewel de Zwarte Dood.



Die is nog de hele maand oktober te zien. Bovendien zijn er op donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 oktober speciale halloweenavonden, met verlengde openingstijden. "De Dungeon is dan een stuk enger dan normaal", vertelt een woordvoerster aan Loopings.

Er worden op die dagen bijvoorbeeld extra schrikeffecten toegepast. Op donderdag, vrijdag en zondag is de attractie open van 10.45 tot 21.00 uur, op zaterdagavond sluiten de deuren pas om 23.00 uur. Tickets kosten dan 25 euro in plaats van 21 euro.