Phantasialand

Phantasialand: geen verschil meer tussen entreeprijs zomer- en winterseizoen

Phantasialand is voortaan 's zomers en 's winters in principe even duur. De entreeprijs van winterseizoen Wintertraum werd gelijkgetrokken met het reguliere zomertarief. Bezoekers betalen in de wintermaanden 54,50 euro voor een standaardticket, net als afgelopen zomer.



Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar en 60-plussers moeten 44,50 afgerekend worden. Op internet zijn voor specifieke dagen wel goedkopere toegangsbewijzen verkrijgbaar. Wie nu een kaartje koopt voor een doordeweekse dag in november, is in veel gevallen bijvoorbeeld nog maar 34,50 euro kwijt.

Voor het eerst gaat Phantasialand niet dicht tussen het zomer- en winterseizoen. Het zomerseizoen loopt tot en met vrijdag 19 november. Een dag later, op zaterdag 20 november, start Wintertraum. Vorig jaar was dat eigenlijk ook al de bedoeling, maar toen werd het Duitse pretpark begin november gesloten vanwege het coronavirus.



Uitzondering

Als de coronacrisis dit keer geen roet in het eten gooit, blijft Phantasialand tot en met zondag 23 januari elke dag geopend, met uitzondering van vrijdag 24 en zaterdag 25 december en maandag 10, dinsdag 11, maandag 17 en dinsdag 18 januari.