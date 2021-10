Phantasialand

Vaccinatiedag in Phantasialand: pretparkbezoekers kunnen prik halen

Phantasialand blijft doorgaan met het aanbieden van vaccinaties aan bezoekers. Wie nog niet volledig ingeënt is tegen het coronavirus, kan vanmiddag tussen 15.00 en 19.00 uur gratis een eerste of tweede prik halen.



Dat gebeurt in evenementenlocatie Stock's, bij de parkeerplaats naast themagebied Berlin, in samenwerking met de regionale gezondheidsdienst. Er wordt geprikt met de vaccins BioNTech/Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson, ofwel Janssen.

Iedereen vanaf 16 jaar komt in aanmerking voor een vaccinatie, op vertoon van een Duits identiteitsbewijs. Op social media krijgt Phantasialand ook een hoop negatieve reacties. Daar trekt het park zich weinig van aan. "We kijken uit naar deze dag, omdat we daarmee allemaal een heel stuk dichter bij het einde van de pandemie komen", laat men weten.



Bewijs

De vorige prikdag in Phantasialand vond plaats op vrijdag 6 augustus. Bezoekers van het Duitse pretpark moeten een vaccinatie-, herstel- of testbewijs laten zien om binnen te komen. In Duitsland is momenteel bijna 65 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.