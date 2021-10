Walibi Belgium

Halloweenplannen Walibi Belgium bekend: nieuwe scare zones, walkthrough en illusieshow

Het halloweenseizoen van Walibi Belgium wordt volgens het pretpark "spectaculairder dan ooit". Vandaag is het complete programma bekendgemaakt. Hoogtepunt van 2021 moeten de drie nieuwe scare zones Rebellion Land, Last Shelter en Psycho Circus worden.



Last Shelter, gelegen bij botsauto's Tuf Tuf Club, draait om een legerkamp dat bevolkt wordt door bloeddorstige zombies. Psycho Circus staat in het teken van killer-clowns. Het verhaal achter Rebellion Land gaat over een bende die een gebied kort en klein heeft geslagen, waardoor er een "duistere schroothoop" overbleef.

Drie bestaande spookhuizen keren terug: Nagulai en The Curse of Amun uit 2019 en Mine Blast uit 2016. De haunted houses Bloc H en The House of Silent Jill - eerder Black Rose - zijn niet meer van de partij. Helemaal nieuw is de walkthrough Lost Forest, gelegen in een bosgebied in de openlucht. In het 4D-theater draait de film Dracula. Illusionist Christian Farla verzorgt meermaals per dag de Lucifer Show in het Tiki-Theater.



Overstromingen

Walibi Belgium was de afgelopen maanden gesloten vanwege zware overstromingen in juli. De herstelwerkzaamheden waren net op tijd afgerond voor het horror-evenement. De halloweenperiode duurt van zaterdag 16 oktober tot en met zondag 7 november. Het park is open in de weekenden en tijdens de Belgische herfstvakantie, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 november.



Er zijn zeven avondopenstellingen tot 22.00 uur: op zaterdag 23, zaterdag 30 en zondag 31 oktober en maandag 1, donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 november. Op andere dagen sluiten de poorten om 18.00 uur. Het tonen van een coronatoegangsbewijs is voor personen vanaf 16 jaar verplicht. Mondkapjes hoeven niet meer gedragen te worden.



Speedy Hell

Tickets voor de spookhuizen en walkthrough kosten tussen de 5 en 8 euro per stuk. Voor 50 euro krijgen bezoekers een Speedy Hell-pas, goed voor één keer toegang tot elke halloweenbeleving zonder te wachten en 10 procent korting in souvenirwinkels en restaurants.



Verder is er de vip-pas Speedy Hell Unlimited, voor 85 euro. Daarmee krijgen bezoekers ook één keer versnelde toegang tot de nieuwe achtbaan Kondaa en onbeperkt versnelde toegang tot de andere attracties. Bovendien mogen ze een bezoek brengen aan The Bar'Hell, de bar van de bende uit Rebellion Land.