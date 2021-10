The Amsterdam Dungeon

The Amsterdam Dungeon start eigen opleidingstraject voor acteurs

Altijd al gedroomd van een carrière als griezel? Bij The Amsterdam Dungeon krijgen jonge, ongeschoolde talenten de kans om van mensen laten schrikken hun werk te maken. De horrorattractie in de hoofdstad start binnenkort met een speciaal opleidingstraject voor nieuwe acteurs: The Dungeon Academy.



In enkele weken tijd worden deelnemers klaargestoomd voor een carrière bij The Amsterdam Dungeon. Ze krijgen één keer per week les in stemtechniek, yoga en improvisatie, waarna ze onder leiding van een trainingsteam daadwerkelijk de vloer op gaan.

Er wordt gezocht naar gedisciplineerde en ambitieuze personen tussen 18 en 24 jaar oud. Ze moeten beschikken over "een goede dosis uithoudingsvermogen", valt te lezen in de beschrijving. Men belooft "afwisselende werkzaamheden doordat je meerdere rollen op een dag speelt" en "flexibele maandelijkse inroostering". "Ideaal te combineren met andere acteerklussen."



Auditie

Op vrijdag 22 oktober vindt de auditie plaats. Geïnteresseerden kunnen uiterlijk op woensdag 13 oktober hun cv en motivatie mailen naar [email protected] De startdatum van de gratis opleiding is zaterdag 6 november. Een dag eerder is er een introductiedag. De lessen staan op de planning voor zaterdagen van 09.30 tot 17.30 uur.



Dungeon-acteurs mogen gratis naar alle parken en attracties van Merlin Entertainments, zoals Heide Park in Duitsland, Gardaland in Italië, Alton Towers en Thorpe Park in Groot-Brittannië en alle Legoland-parken.