Disneyland Paris

Disneyland Paris introduceert betaalde zitplaatsen bij Lion King-show: 15 euro voor gegarandeerde toegang

Theatershow The Lion King: Rhythms of the Pride Lands keert deze maand terug naar Disneyland Paris. De voorstelling is vanaf zaterdag 23 oktober weer dagelijks te zien in het Frontierland Theater achter Big Thunder Mountain. Nieuw is dat er gewerkt wordt met betaalde zitplaatsen.



Het bekijken van de show blijft in principe gratis, maar het theater kan snel vol zitten als het druk is. Wie verzekerd wil zijn van een zitplaats, kan vooraf een plekje reserveren voor 15 euro per persoon. "Zo heb je in alle rust gegarandeerd toegang", laat Disney weten. De nieuwe betaalde service is beschikbaar in de officiële Disneyland Paris-app.

Op woensdag 13 oktober start de verkoop. De reserveringsoptie is ook beschikbaar op de website van het resort, via de telefonische klantenservice en bij servicebalie City Hall in het Disneyland Park. Abonnementhouders krijgen 15 procent korting als ze de reservering plaatsen aan de telefoon of bij City Hall.



Acrobaten

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands ging in 2019 in première. Er doen dertig zangers, dansers, acrobaten en percussionisten aan mee. Ruim een jaar geleden verscheen de soundtrack van de productie op Spotify.



Bezoekers van Disneyland Paris kunnen op steeds meer plekken bijbetalen voor een betere service. Afgelopen zomer werd het gratis FastPass-systeem bij de attracties al vervangen door een nieuwe voorrangsservice met de naam Premier Access. Eén keer een wachtrij overslaan kost tegenwoordig 5 tot 12 euro per persoon per attractie.