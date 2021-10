Efteling

Efteling-verzamelbeurs keert terug na coronapauze

Efteling-fans kunnen elkaar binnenkort weer ontmoeten tijdens een speciale verzamelbeurs. Na twee jaar afwezigheid keert de Efteling- en Anton Pieck-verzamelbeurs terug op zaterdag 23 oktober 2021. De organisatie koos voor een nieuwe naam en een opgefriste uitstraling.



Voortaan wordt het halfjaarlijkse evenement Versamelbeurs Het Poortje genoemd. De bijeenkomst vindt plaats in feestzaal De Pelgrimhoeve in Tilburg, van 10.00 tot 15.00 uur. Alle bezoekers moeten een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen in de CoronaCheck-app. De entree is gratis.

"Er zijn diverse standhouders die zeer uiteenlopende verzamelitems van Anton Pieck en de Efteling aanbieden", meldt de organisatie. "De beurs is ook de knusse ontmoetingsplek voor liefhebbers en verzamelaars, om bij te praten over je favoriete hobby."



Afgelast

De laatste beurs werd gehouden in oktober 2019. Sindsdien kon het evenement niet doorgaan vanwege de geldende coronamaatregelen. De editie in maart 2020 was één van de eerste bijeenkomsten in de pretparkwereld die afgelast moest worden.