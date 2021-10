Walibi Holland geeft weigeraars van coronabewijs geld terug

Walibi Holland

Walibi Holland komt weigeraars van coronatoegangsbewijzen financieel tegemoet. Personen die al tickets hebben gekocht voor de Halloween Fright Nights of Halloween Spooky Days en geen zin hebben om een coronabewijs te tonen, kunnen het aankoopbedrag terugkrijgen. Dat valt te lezen op de Walibi-site.



Het pretpark zou in eerste instantie wel met coronachecks gaan werken, toen weer niet en nu weer wel. Wie het niet ziet zitten om een vaccinatie-, herstel- of testbewijs te laten zien, kan zich vanaf nu aanmelden voor een terugbetaling.

Daarvoor is op de Walibi-site een speciaal formulier te vinden, waar naam, e-mailadres en ordernummer ingevuld dienen te worden. "De terugbetaling zal uiterlijk eind van het jaar plaatsvinden", laat het attractiepark weten. Coronasceptici moeten er wel snel bij zijn. "Reageer uiterlijk donderdag 7 oktober 2021 wanneer jij wilt afzien van je gekochte tickets."



Testresultaat

Ook zonder vaccinatie- of herstelbewijs blijft het mogelijk om naar Walibi te gaan. Via testenvoortoegang.org kunnen bezoekers een test inplannen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Een negatief testresultaat mag bij binnenkomst maximaal 24 uur oud zijn.