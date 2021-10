Walibi Holland

Niet gevaccineerd en wel naar Halloween in Walibi? Hier kun je je laten testen

Wie niet volledig gevaccineerd is en geen herstelbewijs op zak heeft, moet zich dit jaar testen voor een bezoek aan de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Het pretpark beschikt echter niet over een eigen testlocatie. Bezoekers zijn aangewezen op testcentra in omliggende steden.



Via testenvoortoegang.org is het mogelijk om een gratis test in te plannen. Het kan tot twee uur duren voordat het resultaat bekend is. Het testcentrum dat het dichtst bij Walibi ligt, is te vinden in Harderwijk. De firma Covidia heeft een testlocatie op de Ceintuurbaan, gelegen op ongeveer achttien minuten rijden van het attractiepark.

Andere testcentra in de buurt bevinden zich op de Badweg in Lelystad, op het Rodetorenplein in Zwolle en op de Vlijtseweg in Apeldoorn. Door op testenvoortoegang.org je huisadres in te voeren, verschijnen locaties in je eigen omgeving.



Medewerkers

Een testuitslag is 24 uur geldig. Walibi Holland controleert alleen op coronabewijzen bij de hoofdingang. Kinderen onder de 13 jaar hoeven zich niet te laten testen. Ook medewerkers, waaronder honderden halloweenacteurs, worden niet gecontroleerd.



In augustus liet Walibi weten met coronatoegangsbewijzen te gaan werken tijdens het halloweenseizoen, om daar vervolgens in september weer op terug te komen. Vandaag werd bekend dat de plannen opnieuw zijn gewijzigd op verzoek van de gemeente Dronten: er zal bij de ingang alsnog een coronacheck plaatsvinden.