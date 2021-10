Phantasialand

Quick Pass terug in Phantasialand: betalen om wachtrijen over te slaan

Bezoekers van Phantasialand krijgen vanaf zaterdag 9 oktober weer de kans om wachtrijen tegen betaling over te slaan. Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis wordt er bij verschillende attracties opnieuw gewerkt met de Quick Pass. De voorwaarden zijn wel gewijzigd.



Er bestaan voortaan twee varianten: de Quick Pass van 10 euro en de Quick Pass Plus van 20 euro. Beide pasjes zijn goed voor versnelde toegang bij twee attracties. Een pas is niet persoonsgebonden: het is ook mogelijk om één pas met twee mensen te gebruiken bij dezelfde attractie.

De reguliere Quick Pass kan gebruikt worden bij waterbaan Chiapas, interactieve darkride Maus au Chocolat, top spin Talocan, mijntrein Colorado Adventure en spinning coasters Winja's Fear en Winja's Force. Met de Plus-versie behoren ook inverted coaster Black Mamba en lanceerachtbaan multi-launch coaster Taron tot de mogelijkheden.



River Quest

Bij Taron is het voor het eerst sinds de opening in 2016 dat de Quick Pass gehanteerd wordt. In het verleden was er ook een mogelijkheid om de wachtrij bij wildwaterbaan River Quest over te slaan. Die attractie is nu geen onderdeel meer van het Quick Pass-aanbod.



Voor abonnementhouders van Phantasialand is er ook goed nieuws. Zij mogen vanaf 9 oktober drie keer per dag gratis aansluiten in een Quick Pass-rij. Ze kunnen kiezen uit de attracties Black Mamba, Talocan, Maus au Chocolat, Chiapas, Winja's Fear en Winja's Force. Voor Taron en Colorado Adventure moeten abonnees wel betalen.