Toverland wil Halloween Nights laten doorgaan zonder coronabewijzen, ondanks ommezwaai Walibi

Toverland houdt vol dat de Halloween Nights in oktober en november plaats kunnen vinden zonder dat er gewerkt hoeft te worden met coronatoegangsbewijzen. Gisteren werd duidelijk dat voor de Halloween Fright Nights in Walibi Holland, het grootste halloween-evenement van Nederland, dit jaar wél coronabewijzen verplicht zijn.



Dat heeft het pretpark in Biddinghuizen besloten onder druk van de gemeente Dronten, die vreesde dat het horrorfestijn wel heel veel weg zal hebben van een festival met optredens. Daar zijn coronabewijzen tegenwoordig verplicht.

Ook de Halloween Nights in Toverland brengen jaarlijks tienduizenden bezoekers op de been. Het evenement kent min of meer dezelfde opzet als bij Walibi, met scare zones, spookhuizen, walkthroughs en foodtrucks. Toch denkt het Noord-Limburgse attractiepark dat vragen om een coronapas niet nodig is.



Directie

Een Toverland-woordvoerster wil niet inhoudelijk op de verandering bij Walibi ingaan. "Halloween blijft bij ons zoals eerder gecommuniceerd", zegt ze namens de directie. Bezoekers zullen hun CoronaCheck-app alleen tevoorschijn moeten halen bij bedieningsrestaurant The Flaming Feather en bij het nieuwe halloweenbuffet Trick or Eat.



Volgens de overheid zijn coronabewijzen in pretparken nodig bij "een voorstelling, optreden, vertoning, feest of festival". Het is de vraag of de Halloween Nights daaronder vallen. Toverland beweert van niet, omdat er voor de horroravonden geen evenementenvergunning nodig is. Men spreekt over "extra entertainment binnen de bestaande parkexploitatie".



Onlogisch

Overigens valt Toverland-spookhuis Maison de la Magie wel onder een aparte evenementenvergunning. Dat haunted house ligt immers buiten het park. Toch wordt ook daar vooralsnog niet om een coronabewijs gevraagd. De autoriteiten knijpen een oogje dicht, omdat het onlogisch zou zijn om voor één spookhuis wel een check te doen en voor de andere halloweenattracties niet.