Walibi Holland

Halloween Fright Nights in Walibi Holland moeten tóch met coronatoegangsbewijzen

Walibi Holland maakt weer een ommezwaai van 180 graden. Coronatoegangsbewijzen worden tóch verplicht tijdens de Halloween Fright Nights en Halloween Spooky Days in oktober. Dat heeft het pretpark zojuist bekendgemaakt. Alle bezoekers vanaf 13 jaar moeten tijdens het halloweenseizoen de QR-code in de CoronaCheck-app laten scannen bij de ingang.



Walibi liet begin augustus al weten dat er gewerkt zou worden met vaccinatie-, herstel- en testbewijzen. Op die manier kon men de coronamaatregelen, zoals anderhalve meter afstand houden, loslaten. Maar toen het kabinet aankondigde dat afstand houden vanaf 25 september sowieso niet meer nodig is, besloot Walibi het plan voor de coronabewijzen te schrappen.

Bij nader inzien vindt de gemeente Dronten dat geen goed idee. Coronabewijzen zijn in Nederland in principe niet verplicht voor attractieparken, maar wel voor optredens, evenementen, feesten, festivals en vertoningen. Tijdens het halloweenseizoen wordt Walibi getransformeerd tot een festivalterrein met heel veel entertainment. Reden genoeg om wel degelijk met een coronacheck te gaan werken, zo oordeelt de gemeente.



Donderslag

Walibi baalt daar flink van. De beslissing komt "als een donderslag bij heldere hemel", laat het park weten in een persbericht. "Dit flipperkastbeleid van de gemeente brengt

ons niet alleen slapeloze nachten, maar stelt ons ten onrechte voor aanzienlijk meer kosten", beweert directrice Mascha Taminiau. "Wij zijn ons aan het beraden hoe hiermee om te gaan."



De eerste halloweendag vindt plaats op zaterdag 9 oktober. Voor het Walibi-personeel wordt het een flinke uitdaging om de infrastructuur in het park en alle marketinguitingen wéér aan te passen. Bovendien moeten vele duizenden bezoekers geïnformeerd worden. "Het team verantwoordelijk voor de operatie geeft 1000 procent om deze ommezwaai te implementeren", zegt Taminiau.



Medewerkers

Eén ding is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke plan: medewerkers hoeven zich niet meer te laten checken. Zij mogen ook aan het werk als ze niet gevaccineerd en niet getest zijn. In eerste instantie was het doel om "één veilige Walibi-bubbel te creëren". Daar zal nu geen sprake van zijn.