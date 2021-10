Movie Park Germany

Halloween Horror Festival 2021 in Movie Park Germany: dit kun je verwachten

Movie Park Germany staat de komende weken in het teken van het Halloween Horror Festival. Op 23 dagen tussen 1 oktober en 7 november wanen bezoekers van het Duitse pretpark zich op de set van een horrorfilm, met spookhuizen, scare zones en opvallende aanpassingen aan de attracties. De belangrijkste toevoeging van 2021 is het interactieve horrorparcours Acid Warrior.



Net als vorig jaar moet er voor de spookhuizen en walkthroughs apart betaald worden. Die verandering werd in 2020 doorgevoerd vanwege de coronacrisis, maar waarschijnlijk houdt men er ook na de pandemie aan vast. Movie Park zegt een betere beleving te kunnen bieden als gewerkt wordt met een beperkte capaciteit en tijdsloten.

Voor 3 euro per persoon kunnen bezoekers de vernieuwde walkthrough Fear Forest - Path of Witches ontdekken, in een donker bosgebied naast houten achtbaan The Bandit. Waar vroeger een horrorcamping te vinden was, bevinden zich nu onheilspellende heksen.



Roxy

Bij spookhuis Circus of Freaks (5 euro) werden de decors en de looproute aangepast. De ingang bevindt zich nog steeds in de ontvangstzaal van 4D-bioscoop Roxy. Verder keerden de spookhuizen Secrets of St. Elmo (6 euro), The Curse of Chupacabra (5 euro), Project Ningyo (6 euro), The Slaughterhouse (5 euro) en Hostel (5 euro) terug. Daarnaast zijn er drie scare zones: Horrorwood Studios, Acid Rain en The Dead West.



Vrijevaltoren The High Fall wordt tijdens het halloweenseizoen omgedoopt tot The Terror Tower. Sinds vorig jaar krijgt ook achtbaan MP Xpress een ander thema op halloweenavonden. Onder de noemer Baboo Twister Express wanen passagiers zich op een zombiefeestje met lichteffecten en rockmuziek.



Area 51

Nieuw is dat waterbaan Area 51 - Top Secret eveneens voorzien is van een halloweensausje. De aliens in de mysterieuze legerbasis vieren Halloween met pompoenen, slingers en andere vrolijke decoraties. Bij de nieuwe achtbaan Movie Park Studio Tour gaat het er binnenkort minder onschuldig aan toe. Het pretpark werkt nog aan een speciale horrorversie van de attractie, die later deze maand af moet zijn.



In themadeel Streets of New York, bij scare zone Acid Rain, treedt dj Max Bering op. Op dinsdag 12 oktober arriveert nog een extra attractie: de 42 meter hoge kermisattractie Fighter. Die blijft tot begin november staan tegenover restaurant Van Helsing's Club.