Disneyland Paris

Vakbond roept op tot staking in Disneyland Paris: 'We moeten door de leugens heen prikken'

Er wordt vandaag gestaakt in Disneyland Paris. Werknemers aangesloten bij de landelijke vakbond CGT leggen tussen 08.00 en 13.00 uur het werk neer. Ze houden manifestaties op verschillende plekken rond de ingang van de Disney-parken.



De vakbond heeft een waslijst aan klachten. Zo zou er te veel flexibiliteit gevraagd worden van de medewerkers. Ook wordt er onder meer gemopperd over werkdagen van tien aangesloten uren, een gebrek aan rustdagen en voortdurend wisselende werktijden. "Het ziekteverzuim neemt toe", staat in een verklaring. "Stop de verslechtering van de arbeidsomstandigheden."

Bovendien zouden veel entertainers met vaste contracten bewust niet aan het werk worden gezet, terwijl hun salarissen worden doorbetaald door de overheid. "Dit is niet hun eigen keuze. Zij willen optreden, maar de angst is dat ze thuis zitten tot in 2023 de overheidssteun stopt. Daarna worden ze afgedankt als oude sokken en komen er muzikanten met tijdelijke contracten." Die zijn goedkoper.



Bezuinigingen

Als voorbeeld geeft men percussionisten van de Lion King-show, die zijn vervangen door muziek op een bandje. "Dit heeft niets te maken met de gezondheidscrisis of financiële moeilijkheden, maar met bezuinigingen. We moeten door de leugens van het Disney-management heen prikken."



Het is nog niet duidelijk hoeveel invloed de staking van vandaag gaat hebben op het entertainmentprogramma van Disneyland Paris. Sinds de start van de pandemie zijn er voornamelijk meet-and-greets in plaats van grote theatershows en parades. De parken zijn in ieder geval gewoon geopend.