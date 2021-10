Looopings

Vacature: Looopings is op zoek naar een freelance journalist

Looopings zoekt een freelance journalist om het schrijversteam te versterken. Ben jij een creatieve en kritische zzp'er met een goed taalgevoel en bovengemiddeld veel kennis van de pretparkwereld? Dan zijn we op zoek naar jou.



Als Looopings-redacteur word je betaald om op zeer onregelmatige momenten nieuwsberichten te schrijven voor onze website, over pretparken, achtbanen, dierentuinen, kermissen en andere dagattracties in Europa. Ervaring in de schrijvende journalistiek is een must.

Je hebt een scherpe pen en je kunt zonder moeite razendsnel hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Je weet als geen ander hoe je klein nieuws interessant kunt maken voor een grote doelgroep, maar tegelijkertijd kun je ingewikkelde kwesties helder en bondig samenvatten.



Motivatie

Je werk wordt gepubliceerd op de bekendste, best bezochte en meest toonaangevende Nederlandstalige nieuwssite in de attractiesector, met zo'n één miljoen unieke bezoekers per maand. Interesse? Stuur ons je motivatie met cv naar [email protected], samen met minimaal één voorbeeld van een door jou geschreven gepubliceerd nieuwsbericht.