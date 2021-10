Leveranciers

Nederlandse pretparkontwerpers winnen 20.000 dollar bij Amerikaanse ontwerpwedstrijd

Een groep Nederlandse ontwerpers uit de pretparkwereld heeft een Amerikaanse wedstrijd gewonnen. Ontwerpbedrijf Storyland Studios daagde zelfstandige ondernemers uit om met een vernieuwend idee te komen voor een meeslepende themabeleving, inclusief een gedegen achtergrondverhaal.



Vijf Nederlandse deelnemers - Nicky de Waal, Wim Strijbosch, Tim Beeren, Mark van Rooij en Vincent Keuchen - bedachten samen het innovatieve concept Taste of Europe. Daarin worden bezoekers door culinair uitvinder Olivier Flambé op reis gestuurd door het Europa van 1900.

Ze krijgen de opdracht om hem te helpen bij het perfectioneren van zijn nieuwste uitvinding, de FusionCuisine XL 1900. Die machine is in staat om smaken van over de hele wereld te combineren tot nieuwe gerechten die niemand ooit geproefd heeft. Taste of Europe bestaat uit een darkride, een walkthrough, een achtbaanrit en een restaurant.



Europa-Park

De jury, onder leiding van Europa-Park-directeur Michael Mack, was onder de indruk van de Nederlandse inzending. "Een goed ontwikkelde combinatie van elk aspect van een

themaparkattractie en een geweldig idee voor een nieuw ritsysteem", luidde zijn oordeel. Aan de wedstrijd deden in totaal 79 teams mee. Het winnende vijftal, dat een maand intensief aan het project werkte, mag 20.000 dollar verdelen.



Wat gaat er nu met het concept gebeuren? "In principe is het project alleen bedoeld voor de wedstrijd, er zijn geen plannen om het daadwerkelijk ergens te bouwen", legt voormalig Toverland-ontwerpster Nicky de Waal uit. "We hadden nooit gedacht dat we zouden winnen. Wij zagen het gewoon als een mooie kans om aandacht te krijgen voor ons werk."



Prijzengeld

Die opzet lijkt meer dan geslaagd. "Er is veel internationale aandacht voor, dus wie weet wat er allemaal nog uit voortvloeit voor onze carrières." Wat ze met het prijzengeld gaat doen, weet De Waal nog niet. "Misschien gaat het naar de eerstvolgende internationale pretparktrip."