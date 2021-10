Captain Jack

Nieuwe kans voor luchtvaartpretpark in België

Komen de plannen voor een nieuw overdekt pretpark in België misschien toch van de grond? Jack Schoepen, de zoon van wijlen Bobbejaanland-oprichter Bobbejaan Schoepen, is al jaren bezig om zijn idee voor een attractiepark rond luchtvaart te slijten. Nu dient er zich een kans aan in de buurt van de Internationale Luchthaven Antwerpen.



De Vlaamse overheid is namelijk op zoek naar partijen die bij het vliegveld in Deurne een themapark kunnen ontwikkelen. Schoepen heeft daar een kant-en-klaar concept voor liggen, waarmee hij afgelopen week nog op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona stond.

Hij is dan ook zeer geïnteresseerd in de locatie. Het gaat om een terrein ten zuiden van de luchthaven, waar in 2024 een remise van vervoermaatschappij De Lijn komt. In de vergunningsaanvraag van De Lijn wordt de mogelijke komst van het themapark al duidelijk vermeld.



Mol

Schoepen was eerst van plan om zijn attractiepark te bouwen in de gemeente Mol. In 2017 werd duidelijk dat het project daar niet door kon gaan. De initiatiefnemer bleef echter stug volhouden. Hij gelooft heilig dat het concept, met simulatoren en speeltuinen in vliegtuigthema, honderdduizenden bezoekers per jaar kan lokken.