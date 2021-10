Europa-Park

Europa-Park wil monorail tussen attractiepark en waterwereld Rulantica

Europa-Park heeft concrete plannen om een monorail aan te leggen tussen het attractiepark en het in 2019 geopende waterpark Rulantica. Nu zijn bezoekers nog aangewezen op eigen vervoer of pendelbussen tussen de themahotels en de waterwereld. Over een tijdje moeten ze de monorail kunnen pakken.



Rulantica en het aangrenzende hotel Krønasår hebben een eigen parkeerplaats, gelegen op ongeveer 2 kilometer van het parkeerterrein van Europa-Park. Door een monorail in gebruik te nemen, wordt het verkeer in de omgeving ontlast.

"Dit wordt de ruggengraat van een nieuwe vervoersinfrastructuur die zal zorgen voor de gewenste verlichting", laat de burgemeester Kai-Achim Klare aan een regionale krant weten. Hij spreekt over "een belangrijke stap", waarmee verkeersopstoppingen voorkomen kunnen worden.



Voordelen

Als de parkeerplaats van Europa-Park vol dreigt te raken, kunnen bezoekers straks ook naar de Rulantica-parking geleid worden. Daar kunnen ze vervolgens in de monorail naar het pretpark stappen. Europa-Park wil zelf nog geen details geven, maar burgemeester Klare is enthousiast. "Eigenlijk heeft het project alleen maar voordelen", zegt hij.



De nieuwe monorail moet 4 à 5 meter hoog worden. Het park heeft nu al twee monorails, waaronder de EP-Express. Die rijdt rondjes langs de hoofdingang, de ingang voor hotelgasten, het Spaanse themagebied en het Griekse themadeel.



Restaurant

Het gebied bij Rulantica is volop in ontwikkeling. Pal naast het zwembad en het hotel opende vorig jaar al de virtualreality-beleving Yullbe. In 2022 moet het hypermoderne restaurant Eatrenalin opengaan. Ook wordt er gewerkt aan een uitbreiding van Krønasår.