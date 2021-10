Walibi Belgium

Meisje zit half uur vast in Walibi-achtbaan omdat beugel niet opengaat

De 16-jarige Anouk Van Rijswijk heeft zaterdag een tijdje vastgezeten in Loup-Garou, de houten achtbaan van Walibi Belgium. Doordat haar veiligheidsbeugel niet openging, kon ze geen kant op. Een toegesnelde technicus kreeg de beugel ook niet in beweging.



Medewerkers lieten het meisje vervolgens nog een ritje maken in een verder lege trein. Daarmee hoopten ze het probleem te kunnen verhelpen, maar ook na de tweede rit bleef de beugel gesloten. Het duurde uiteindelijk een half uur voordat Van Rijswijk bevrijd kon worden.

In eerste instantie zag het meisje de humor er wel van in. "Ik was eerst heel hard aan het lachen, want ik vond het echt grappig", vertelt ze aan nieuwssite HLN. "Maar de tweede keer dat ik aankwam, was het eigenlijk niet meer zo grappig en raakte ik toch in paniek."



T-shirt

Walibi Belgium was zaterdag voor het eerst open sinds het pretpark halverwege juli getroffen werd door zware overstromingen. Van Rijswijk besloot een aandenken aan haar achtbaanavontuur mee naar huis te nemen. "Ik heb het T-shirt van de attractie gekocht", zegt ze.