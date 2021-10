Efteling

Polsbandjes geven aan of Efteling-bezoekers coronabewijs op zak hebben

De Efteling werkt sinds dit weekend met polsbandjes die aangeven of bezoekers beschikken over een geldig coronatoegangsbewijs. Bij de overdekte restaurants in het attractiepark moeten bezoekers laten zien dat ze een vaccinatie-, herstel- of testbewijs op zak hebben. Dat werkt door de QR-code in de CoronaCheck-app te laten scannen, in combinatie met een identiteitsbewijs.



Om te voorkomen dat bezoekers bij elk restaurantbezoek steeds hun QR-code tevoorschijn moeten halen, worden er nu polsbandjes uitgedeeld. "Daarmee maken we het eenvoudiger voor gasten die meerdere horecalocaties bezoeken", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

De bandjes zijn echter niet verplicht. "Gasten kunnen ervoor kiezen uit gemak." Voorlopig gaat het om een testfase. "We bekijken hoe gasten dit ervaren en of het voor ons een handige werkwijze is", aldus de voorlichter. Het systeem werd al gebruikt bij het Efteling Hotel en de vakantieparken.



Terrassen

In het park wordt om het coronabewijs gevraagd bij Station de Oost, Het Wapen van Raveleijn, Het Witte Paard, Pinokkio's Pizza & Pasta Restaurant, Polles Keuken, Panorama, 't Poffertje, Fabula Restaurant en De Vrolijke Noot, met uitzondering van de terrassen.