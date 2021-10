Efteling

Waterbed in Efteling-speelbos Nest weer toegankelijk, maar voor hoelang?

Het grote waterbed in het nieuwe Efteling-speelgebied Nest is weer gerepareerd. Sinds de opening van het speelbos, nu vier maanden geleden, ging het toestel al twee keer kapot. Dat gebeurde voor het laatst half augustus. De afgelopen anderhalve maand was het waterbed buiten gebruik.



Nu kan er weer op gespeeld worden. Het is natuurlijk nog maar de vraag hoelang het waterbed het dit keer gaat volhouden. Nadat Nest op 31 mei werd geopend, werkte het bed vaker niet dan wel. Volgens de Efteling is het wel de bedoeling dat er nu sprake is van een permanente oplossing.

Op het waterbed, te vinden in het hart van de 2 miljoen euro kostende speeltuin, staat een schat- en landkaart. Het is één van de belangrijkste blikvangers van Nest. Bijzonder is dat het object - met een doorsnede van 5 meter - ook geschikt is voor personen in een rolstoel.



PandaDroom

Het is niet voor het eerst dat de Efteling problemen ondervindt met een waterbed. In de overdekte speelruimte bij 4D-bioscoop Fabula - eerder PandaDroom - was voorheen ook een waterbed te vinden. Dat speeltoestel ging zo vaak kapot dat uiteindelijk gekozen is voor een vervanger in de vorm van een interactieve videoprojectie.